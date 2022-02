Alors que les occasions de buts n’ont pas manqué, le Real Madrid a du se contenter d’un nul face à Villarreal (0-0) ce samedi en Liga. Si le résultat est frustrant, et le manque de Karim Benzema criant, surtout à quelques jours d’affronter le PSG en LDC, Ancelotti s’est surtout montré inquiet face à l’attitude de ses joueurs en première mi-temps.

« On a manqué un peu de réalisme ces derniers matchs… Aujourd’hui (samedi), avec un peu plus de réalisme ou de chance, on aurait pu marquer. On a eu trois face-à-face avec le gardien, on a touché deux fois la barre transversale… Ce qui m’inquiète plutôt, c’est la première période, quand l’équipe n’avait pas envie et n’était pas dans le match. On était trop bas, on n’était pas agressif dans les duels, et c’est pour cela que Villarreal a eu le contrôle du match. En seconde période, on a vu une équipe beaucoup plus agressive sans ballon, ça a été la clé. On a récupéré le contrôle du ballon, et on a eu plus de jeu vertical, et plus d’occasions », a analysé Ancelotti en conférence de presse.