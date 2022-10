Le Real Madrid a une fois de plus remporté un nouveau succès en championnat 3-0 ce mercredi soir sur le terrain de l’équipe d’Elche. Le club a pu compter sur son nouveau Ballon d’Or mais également un Federico Valverde en grande forme.

Auteur de l’ouverture du score des Merengues, le milieu de terrain international uruguayen a réalisé une performance XXL et son entraîneur Carlo Ancelotti ne peut que s’incliner devant cette dernière. En conférence de presse, l’entraîneur italien a rendu un nouvel hommage appuyé à l’international uruguayen Federico Valverde, auteur du premier but des Merengue. “Avec Valverde, j’ai déjà pris des risques en lui disant qu’il allait marquer 10 buts et j’espère qu’il atteindra vite ce total pour que je n’arrête pas ma carrière. Il est très bon et il me surprend à chaque match car il est bon dans tous les domaines : l’aspect offensif, défensif, la frappe, les courses… Si on pense à un milieu moderne en ce moment, on ne peut penser qu’à Valverde.”

Depuis le lancement de la saison 2022-2023, le natif de Montevideo a participé à 15 matchs toutes compétitions confondues, pour 6 buts. Federico Valverde dispose d’un contrat expirant en juin 2027 avec la Casa Blanca. Le nouveau Toni Kroos est arrivé !!