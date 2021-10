Ils y ont cru jusqu’à la 82ème minute et la tête d’Aguerd. Les Strasbourgeois s’inclinent (1-0) face au Stade Rennais mais nourrissent quelques regrets.

« On n’était pas loin du gros coup. On a fait le match que l’on voulait faire en étant bien structuré et bien organisé. On n’a pas été trop dangereux en première mi-temps mais il fallait aussi que l’on construise notre match. On a bien contrecarré leur force par contre on a été mis en difficulté sur les coups de pieds arrêtés. Pour le reste, plus le match avançait plus on sentait qu’on mettait la main sur ce match-là. Ils n’arrivaient pas à être dangereux et nous avions de plus en plus de situations. » confie déçu Julien Stéphan, l’entraineur alsacien, après cette rencontre de la onzième journée de Ligue 1.