À 26 ans Seko Fofana ne cesse de briller sous les couleurs du RC Lens. Mais alors que tout semblait parti pour qu’il déménage en Premier League, le milieu de terrain a annoncé une très bonne nouvelle au Lensois.

« Mon souhait est de continuer l’aventure et qu’on aille le plus loin possible, j’ai toujours dit que je me sentais bien ici », a déclaré le capitaine du RCL.

Une excellente nouvelle pour le RC Lens. Pour rappel, Fofana avait fait l’objet d’une offre de Burnley estimé à 17 millions d’euros.