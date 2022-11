Meilleur joueur du RC Lens, Seko Fofana pourrait bel et bien ne pas terminer la saison avec le club nordiste. Le milieu de terrain international ivoirien est convoité par bon nombre de clubs et plus précisément en Angleterre avec Arsenal et Liverpool.

Si l’on en croit les éléments relayés par le journaliste Fabrizio Romano pendant l’émission CaughtOffside, le RC Lens pourrait perdre Seko Fofana, dès ce mercato hivernal. Le milieu de terrain serait convoité par Arsenal et les Reds de Liverpool comme il le déplore : « Seko Fofana a maintenant un nouvel agent et il travaille évidemment à trouver des solutions pour 2023. Pour le moment c’est encore tôt, rien n’avance ; mais il peut être une opportunité non seulement pour les clubs de Premier League, mais aussi dans d’autres ligues. » Termine le journaliste souvent très bien informé en ce qui concerne le mercato.

Le tarif fixé par le RC Lens serait de 40 millions d’euros. Une somme qui n’effraye pas les deux formations. Le RC Lens concourt pour la deuxième place, voire pour le titre. Les décideurs lensois pourraient hésiter à se séparer de lui, alors que l’équipe de Franck Haise a jusque-là réalisé un parcours quasi irréprochable. Le club nordiste occupe la 2e position du classement à 5 points du PSG. Affaire à suivre…