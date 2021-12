L’entraineur du RC Lens Franck Haise a livré sa réaction après la venue du milieu de terrain norvégien Patrick Berg il y a quelques heures.

« Il sera à la reprise avec nous. Puisque nous jouons en Coupe de France le mardi 4, deux jours après ce qui était plutôt envisagé, cela va permettre de gagner une journée de repos. On reprendra le 29 au matin. Patrick a envie d’être avec nous et rapidement avec l’équipe. Il sera avec nous le 29 et à partir du moment où il est avec nous le 29 et qu’il a signé au club… Les qualités du joueur, on les connaît très bien. C’est un garçon qu’on suit depuis un moment déjà. C’est un milieu très complet, très intelligent, avec une très bonne lecture du jeu défensif et offensif. Il a une capacité à jouer les ballons longs. Il a une très bonne technique dans sa qualité de frappe. C’est un joueur très complet du milieu de terrain. » A confié Haise lors sa conférence de presse. Pour rappel, le Racing a recruté le milieu norvégien de 24 ans en provenance du Bodo Glimt.