Pas très flamboyant comme d’habitude, le Racing Club de Lens est tout de même parvenu à l’emporter sur la pelouse d’Angers (2-1) samedi à l’occasion de la 14e journée de Ligue 1.

Une victoire qui lui permet de garder sa deuxième place au classement du championnat français derrière le PSG. Alors que les Sang et Or n’ont pas réalisé une superbe performance, Seko Fofana, leur capitaine, ne veut retenir que la victoire qui, pour lui, est le plus important.

« On n’a pas lâché, on a continué jusqu’à la fin et on a cette récompense. Il n’y a pas de secret, on travaille dur depuis un moment. Les gens, ils attendent plus de nous, mais la réalité, c’est qu’on est 2e au classement. Le plus important, c’était de gagner« , a souligné l’international ivoirien au micro de Canal + Foot, propos relayés pas Maxifoot.