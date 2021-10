Mardi prochain, le RB Leipzig affronte le Paris Saint-Germain lors de la 3e journée de la Ligue des Champions. Un match particulier pour Christopher Nkunku.

« C’est comme un rituel. On joue au PSG chaque année et c’est toujours un match spécial pour moi. Le stade, le Parc des Princes, est spécial pour moi, a indiqué l’international français dans le magazine Bild. Après nos deux défaites, il est extrêmement important pour nous d’obtenir un bon résultat à Paris. Bien sûr, c’est une super équipe, mais nous ne devons pas nous rabaisser. On a une chance à Paris ! »