Raphaël Varane va-t-il pouvoir participer au Mondial à la fin du mois au Qatar ? Sur les réseaux sociaux, le joueur s’est montré positif.

« Merci à tous pour vos messages cette semaine ! Je me suis entraîné dur et je me sens beaucoup mieux » , a écrit Varane sur ses réseaux sociaux.

Pour rappel, Varane s’est blessé avec Manchester United, lors du match face à Chelsea, le 22 octobre dernier. Le Français souffre d’une lésion du biceps fémoral, et son absence a été estimée à trois (voire quatre) semaines.