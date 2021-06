L’Anglais a perdu sa place dans le onze de départ suite à l’éclosion de Phil Foden et est désormais un indésirable. Placé sur la liste des transferts par Manchester City, Raheem Sterling a confirmé ses envies d’ailleurs en conférence de presse avant le troisième et dernier match de groupe des Three Lions.

Raheem Sterling : « Je profite du football et de ce que je pratique avec l’équipe nationale. Si tu ne joues pas, tu n’es pas heureux. Je suis comme ça depuis tout petit, quand je joue au football je suis très heureux, sinon je ne le suis pas. »

Sterling a perdu sa place dans le onze de départ de Pep Guardiola à la fin de la saison dernière et City serait prêt à écouter toute offre viable pour le joueur de 26 ans. L’Anglais a disputé 31 rencontres en Premier League pour 10 buts et 5 passes décisives. De nombreuses entrées en cours de jeu qui n’ont pas satisfait le board de Manchester City tout comme l’international anglais qui ronge son frein. Plusieurs pistes s’offrent à lui à travers l’Europe et le voir changer d’air au mercato est de plus en plus probable.