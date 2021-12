Après avoir fêté son 100e match avec l’OM, Duje Caleta-Car pourrait prendre le prochain avion pour l’Angleterre.

Toujours dans le viseur de la DNCG, le gendarme financier du football français, après son mercato XXL cet été (Longoria a bouclé l’arrivée de 11 recrues) l’Olympique de Marseille va devoir faire des concessions lors de la prochaine période des transferts. Pour faire venir les renforts que réclame encore Jorge Sampaoli, le club phocéen devra d’abord vendre pour rester dans les clous. Le départ le plus probable reste celui de Boubacar Kamara, dont le contrat arrive à expiration en juin prochain. Mais à en croire les informations de RMC Sport, Sampaoli pourrait finalement « sacrifier » un autre joueur à sa place.

Nos confrères affirment en effet que Duje Caleta-Car pourrait être celui qui fera sa valise en janvier. Pisté par de nombreux clubs de Premier League, il pourrait garantir une plus grosse indemnité. Evalué aujourd’hui à 16 millions d’euros, le Croate – sous contrat avec l’OM jusqu’en 2023 – pourrait rapporter encore plus avec des clubs comme Newcastle et West Ham dans la balance. Affaire à suivre…