Le nouveau joueur de l’OM, Luan Peres (27 ans) a évolué lors de la saison 2018/19, au FC Bruges. Mais lors de ce passage en Europe le joueur avait rencontré quelques petits problèmes.

« Mes problèmes à Bruges étaient plutôt hors du football. J’étais seul, sans ma famille, je n’étais pas encore marié, c’était difficile hors du terrain, ça a pesé un peu. Cela ne se serait peut-être pas passé comme ça aujourd’hui. Je suis tombé sur un entraîneur qui ne me donnait pas beaucoup ma chance non plus. Ça m’a poussé à partir. Au Brésil, j’étais bien à Santos. Je me suis dit que si c’était pour revivre la même chose, ce n’était pas la peine de revenir en Europe. Mais Marseille est venu, mon agent m’en a parlé, j’ai parlé avec Sampaoli. Et depuis que je suis arrivé, je vis une expérience totalement différente, très bonne », a-t-il indiqué face aux médias.