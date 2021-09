Le Brésilien Ronaldo est un grand fan de Kylian Mbappé, avec qui il n’a pas hésité à se comparer.

Toujours au cœur de l’actualité après son transfert avorté au Real Madrid, Kylian Mbappé a reçu quelques compliments de la part de Ronaldo. L’ancien buteur brésilien, interrogé par la Gazzetta dello Sport, a avoué qu’il se retrouvait à ses meilleures années dans le style de jeu du Français.

« Oui, il a des caractéristiques similaires aux miennes. Il a des qualités incroyables, il possède une technique remarquable et sait l’utiliser à vitesse élevée. Il échappe aux défenseurs, dribble les gardiens. Il est habile dans ses courses comme on dit. Et même s’il est très jeune, il a déjà accompli de nombreuses choses. Mbappé me plait, je le supporte. »