Dans le cadre de la création de sa nouvelle société commerciale, la LFP va répartir près d’un milliard d’euros aux clubs. Le PSG n’en réclame que 17%. Vincent Labrune est ému aux larmes…

Anciennement président de l’OM, aujourd’hui de la Ligue de Football Professionnel, Vincent Labrune n’a pas de mot assez fort pour remercier ce geste du président du PSG, Nasser al-Khelaïfi. Ce dernier a en effet décidé de ne revendiquer de 200 millions d’euros sur la part apportée par le nouvel investisseur, le fonds d’investissement CVC, alors que le PSG pouvait revendiquer beaucoup plus. « Tout le monde connaît la fragilité de notre économie. Dans ce cadre-là, le club le moins en risque de tous, pour des raisons évidentes, c’était le PSG. Il a fallu le convaincre de l’opportunité de réaliser ce projet. Paris était en droit de revendiquer, selon toutes les études, entre 300 et 350 millions d’euros car il participe à 34% des revenus de la L1. Mais il a fait le choix de descendre sa quote-part à 200 millions d’euros, soit 17% du total, pour que tout l’écosystème puisse bénéficier du projet. En fait, c’est Paris qui perd le plus. Ce que l’on a proposé, c’était la solution la moins injuste », a déclaré Vincent Labrune.