Benjamin Nivet, ancien consultant pour la chaîne Téléfoot, a donné son avis sur l’arrêt brutal de la diffusion de la Ligue 1 par Mediapro.

« Médiapro, une belle aventure humaine. J’ai découvert le métier de consultant, l’envers du décor avec les journalistes, des consultants jeunes qui ont arrêté en même temps que moi, avec des bonnes mentalités. On s’est régalés. On était des consultants pour parler de jeu d’analyse tactique, pas pour faire le buzz. C’est dans notre caractère, on se rejoignait tous. C’était génial. Et donc beaucoup de frustration que ça se termine, car ça laisse beaucoup de gens sur le carreau », a indiqué, sur L’Action L’Écho, l’ancien joueur de Troyes.