Vivement sifflé au Parc des Princes lors de la rencontre opposant le PSG aux Girondins de Bordeaux, Lionel Messi a été pris à partie par les supporters parisiens. Un comportement jugé honteux par Vincent Duluc mais fermement défendu par Daniel Riolo.

Dans son édito du jour, Vincent Duluc a implicitement critiqué les supporters du Paris Saint-Germain ayant sifflé pendant de longues minutes Lionel Messi sur la pelouse. Un manque de considération des fans parisiens qui expliqueraient son mal-être depuis le début de la saison : « Mais est-ce son public, vraiment ? Depuis qu’il n’est plus à Barcelone, l’Argentin joue partout à l’extérieur. Le Parc n’est pas son jardin, c’est un exil. Les supporters du PSG lui reprochent d’avoir le même âge que Karim Benzema et d’avoir marqué moins de buts en une saison de Ligue 1 (2) que le Madrilène en dix-sept minutes de Ligue des champions (3). Ils lui reprochent leur espoir infini. Ils lui reprochent d’avoir cru qu’il leur ferait gagner la Ligue des Champions, ce qu’il a fait une seule fois depuis 2011, en 2015. Ils lui reprochent de ne plus être ce qu’il a été« , a commenté Vincent Duluc dans un édito rédigé pour L’Equipe.

Outré par cette publication, Daniel Riolo a tenu à répondre à son confrère : « Au titre, ‘les sifflets de la honte’, je réponds : ‘l’édito de la honte’. (…) Au PSG, on est sur le chemin de la Premier League et depuis quelques années, le club essaye de transformer le foot en simple spectacle. T’es content, tu viens, t’es pas content, tu restes chez toi et surtout tu fermes ta gueule. Quand le stade était mort et qu’il a fallu reconstruire une tribune parce que c’est mieux dans le décor d’avoir de l’animation et du bruit, alors on fait revenir le supporter. Mais qu’il proteste, ça non ! Qu’il siffle des joueurs, ça non ! La tribune Auteuil ne doit être qu’un élément du décor c’est ça ? Comment ne pas comprendre que Messi a été sifflé car il symbolise la politique sportive catastrophique et indécente du PSG. Neymar a été sifflé car il symbolise le ‘je m’en foutisme’ général qui règne au club. (…) Le supporter ne peut pas être juste un consommateur docile« , a lancé Daniel Riolo sur les antennes de RMC.

La guerre est déclarée entre Vincent Duluc et Daniel Riolo, le Paris Saint-Germain et ses supporters…

