Dans le cadre d’un nouveau partenariat avec le Groupe Gaussin, le PSG a posté une vidéo de ses joueurs au volant d’un simulateur de conduite d’engins aéroportuaires. Le résultat est assez insolite.

Pour annoncer leur nouveau partenariat avec le Groupe Gaussin, société de transport et de logistique, le Paris Saint-Germain a mis en scène certaines de ses stars au volant d’un simulateur de conduite d’engins mécaniques. On retrouve par exemple Mauro Icardi et Keylor Navas plongés dans la peau de pilotes de véhicules aéroportuaires ou encore le Brésilien Neymar, qui s’essaie au changement de batterie.