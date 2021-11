Ce dimanche à 18h les trois derniers matchs du groupe J étaient au programme. On fait le point :

Arménie – Allemagne :

Déjà qualifié l’Allemagne a assuré face à l’Arménie. Havertz (15′), un doublé de Gundogan (49′ et 50′) et Hofmann (64′) ont garanti la victoire des visiteurs malgré un but de Mkhitaryan (59′). Score final 1-4, l’Allemagne est première, l’Arménie termine 4e.

Liechtenstein – Roumaine :

La Roumanie a pris le dessus face au Liechtenstein grâce à Man (8′) et Bancu (87′). Malgré cette victoire 0-2 la Roumanie reste 3e, le Liechtenstein 6e.

Macédoine – Islande :

La Macédoine du Nord devait gagner pour assurer la deuxième place, c’est chose faite. Alioski (7′) et un doublé de Elmas (65′ et 87′) ont permis la victoire des siens sur l’Islande et ce malgré un but des visiteurs (Thorsteinsson 54′). Score final 3-1, la Macédoine est 2e, l’Islande 5e.