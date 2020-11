Battu 4 buts à 1 par le Stade Brestois hier soir en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne est en très grande difficulté depuis le début de saison.

Après le match, Claude Puel était quelque peu fataliste et livre son analyse d’un match au cours duquel les verts n’ont pas été à la hauteur.

« Il ne s’agit pas de mettre sur le groupe une pression excessive qui engendrait de la fébrilité. On est tous conscients de la situation. Il faut très vite réagir. Notre prochain match contre Lille sera primodrial. J’aime quand mon équipe joue, est agressive et met de l’intensité. Elle peut ne pas avoir de chance, mais là, on n’a pas été à la hauteur. Pourquoi ? À nous de trouver les bonnes réponses. » Après cette rencontre, l’ASSE enchaîne une septième défaite de suite en championnat et retrouvera le LOSC la semaine prochaine pour tenter de mettre fin à cette série noire.