Priorité du Paris Saint-Germain, Zinedine Zidane reste un rêve et la direction parisienne suit d’autres possibilités. Ruben Amorim et Sergio Conceiçao sont les deux noms pistés par Luis Campos.

Démis de ses fonctions dans la nuit qui a suivi la dernière journée de Ligue 1, Leonardo a laissé sa place à Luis Campos qui travaille déjà d’arrache pieds afin de trouver un successeur à Mauricio Pochettino. L’Argentin devrait être le prochain à sauter et trouver son remplaçant est la priorité absolue. Cible privilégiée, Zinedine Zidane semble s’éloigner au fil des heures et d’autres pistes sont étudiées. Selon les informations de l’Equipe, le Paris Saint-Germain envisage la possibilité de recruter un entraîneur jeune et cible deux noms à consonnance portugaise : Sergio Conceiçao (FC Porto) et Ruben Amorim (Sporting Portugal).