Laure Boulleau veut donner du temps à Mauricio Pochettino avec le PSG. La consultante de Canal+ ne veut pas tirer trop rapidement des conclusions sur le style de jeu du nouveau technicien parisien.

“Le défi pour Pochettino, ça va être de s’adapter à la Ligue 1. Il ne va pas toujours jouer contre Brest. Il va jouer contre des blocs bas. Je pense que ça ne va pas être si facile que ça. Il va certainement donner de l’aura avec son intensité. La clé, elle va être dans le projet collectif qu’il va mettre en place et de ne pas uniquement se reposer sur ses stars. Il va devoir créer une identité collective dans cette équipe pour que les joueurs courent plus. Les joueurs, s’ils sont convaincus, ils courent. On le voit avec Bielsa”, a indiqué la chroniqueuse de Canal+.