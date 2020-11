Le Paris Saint-Germain a annoncé ce jeudi la sortie de sa nouvelle application mobile spécialement designée pour les fans du club.

Suivi par près de 93 millions de fans à travers le monde, le Paris Saint-Germain vient de sortir une nouvelle application mobile spécialement designée pour les supporters du club. Dans cette nouvelle version, les utilisateurs auront de nombreux choix de personnalisation pour suivre toute l’actualité de la section du club de la capitale de leur choix.

Les fans retrouveront aussi PSG TV avec des milliers de contenus gratuits (JT quotidiens, résumés des matches, interviews et reportages exclusifs, l’Instant Laure…) et la possibilité de revivre tous les matches de l’équipe première en intégralité, dès minuit le soir du match grâce aux offres PSG TV Premium. Prochainement, le club prévoit d’enrichir l’application avec des jeux vidéo et encore plus de contenu de personnalisation.