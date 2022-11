A quelques mois de la fin de son contrat, Lionel Messi cristallise les tensions. Au cœur des débats, la question de son avenir a été réglée par Andres Iniesta.

« Un retour de Messi au Barça ? Cela ne semble pas facile, bien sûr, mais je ne suis pas Leo ou Laporta et je ne peux pas prédire ce qui pourrait arriver dans le futur. Est-ce que cela me plairait ? Plus que moi, c’est lui qui doit l’apprécier et voir si cela peut se faire. Xavi ? Nous sommes régulièrement en contact, mais quand nous parlons, nous ne parlons pas de tactique ou d’opposition. Il fait quelque chose qu’il voulait faire, il est prêt pour ça et, en plus, il est chez lui. Il savait quel grand défi il devait relever et, en tant qu’ami, ce que je lui souhaite », a confié Andres Iniesta dans des propos accordés au journal espagnol, AS.

Proche de Lionel Messi, ces déclarations d’Andres Iniesta semblent loin d’être anodines. L’Espagnol tente peut-être de préparer les Blaugranas d’un éventuel échec alors que le Paris Saint-Germain aurait les faveurs de la Pulga.