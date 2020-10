Jeune du centre de formation du Paris Saint-Germain, Isaac Karamoko (18 ans) s’est engagé avec l’US Sassuolo.

C’est fait pour le titi parisien qui va rejoindre l’Italie et le club de Sassuolo dans les heures à venir. Agé de 18 ans, il n’a pas vu le club de la capitale lui proposer de contrat pro et tente sa chance de l’autre côté des Alpes. À Sassuolo, l’attaquant formé au PSG retrouvera trois autres français, Maxime Lopez, Jérémie Boga et Grégoire Defrel.