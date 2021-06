Priorité du PSG et de Leonardo, Achraf Hakimi pourrait bien filer à l’anglaise. Thomas Tuchel souhaiterait jouer un mauvais tour à son ancien club en enrôlant le latéral de l’Inter Milan.

En difficulté financière, l’Inter Milan souhaite vendre pour 100 millions d’euros et réduire sa masse salariale de 20%. Des obligations financières que le club lombard veut rapidement effacer en séparant d’Achraf Hakimi. Le Marocain est évalué à 80 millions d’euros par son club.

Achraf Hakimi, 22 ans se rapproche de plus en plus du Paris Saint-Germain. Le joueur dispose d’un accord de principe avec le vice champion de France. Néanmoins, la concurrence est rude dans ce dossier puisque Chelsea et le Bayern Munich sont aussi intéressés par le joueur. Selon Fabrizio Romano, le club londonien insisterait de plus en plus pour s’adjuger les services du Marocain qui ne serait pas insensible à la Premier League.