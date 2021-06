Dans les colonnes de l’Equipe, le réalisateur du match s’explique sur les images qu’il a retransmise durant les longues minutes où le monde du football attendait des nouvelles de Christian Eriksen.

Lors de Danemark – Finlande, Christian Eriksen a été victime d’un arrêt cardiaque. Les secours ont réalisé un massage cardiaque sur la pelouse durant de longues minutes. Le réalisateur s’explique sur les images qu’il a retransmises en direct à la télévision : « Notre producteur Johnny Severin était en relation avec l’UEFA. Les consignes étaient claires. On nous a dit de ne surtout pas faire de plan serré, ni de plan du massage cardiaque, mais il n ‘y avait pas de problème pour filmer l’émotion. C’est peut-être long mais il faut aussi retranscrire notre ressenti dans le stade. On a montré la tristesse et la détresse des gens, du côté des joueurs, du staff comme du public. On ressentait aussi une union dans ce moment de grande inquiétude, il fallait la retranscrire. Je n’appelle pas cela du voyeurisme. Si on m’avait dit » Tu te contente du plan large », je l’aurais mis. Mais le plus important sincèrement, c’est qu’il soit sorti d’affaire. »