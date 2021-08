Priorité absolue du Real Madrid, Kylian Mbappé ferait également partie de la shortliste de Manchester United pour l’été 2022.

Alors que la situation de Kylian Mbappé semble toujours au point mort, Manchester United aurait décidé de jouer les troubles fêtes. D’après certaines sources citées par ESPN, le champion du monde 2018 ferait partie de la liste des priorités d’Ole Gunnar Solskjaer pour l’été prochain. Les Red Devils sont conscient de l’énorme intérêt du Real Madrid, mais ils souhaiteraient faire savoir à Mbappé que les portes d’Old Trafford lui sont grandes ouvertes. Manchester United a d’ailleurs choisi le moment idéal pour pointer le bout de son nez car le journal Le Parisien assure dans son édition du jour que le Real Madrid ne négocie pas avec le PSG pour un transfert de Kylian Mbappé.

Leader de Premier League après sa victoire 5-1 face à Leeds, le club mancunien devrait donc attendre l’été prochain pour négocier directement avec le Français et son entourage, sachant que Kylian Mbappé refuse de signer un nouveau bail avec le PSG. Après avoir recruté Raphaël Varane et Jadon Sancho cet été, Manchester United est bien décidé à renouveler son poste de buteur. Edinson Cavani devrait quitter le club l’an prochain et son ancien coéquipier du PSG serait la nouvelle priorité du board, devant Harry Kane et Erling Haaland.