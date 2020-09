Jérôme Rothen, ancien joueur du PSG et aujourd’hui consultant pour RMC, n’a pas été tendre avec le comportement de Neymar à Ibiza. L’ancien parisien a critiqué la mauvaise image donnée par l’attaquant avec ce test positif au COVID-19 juste après une semaine de vacances.

“Tu peux attraper le virus même en faisant attention, c’est la faute à pas de chance. Pas de souci. Tu leur laisses des jours de vacances mais il faut faire attention. Ce sont des privilégiés au niveau financier. Tu as des devoirs aussi. Il faut faire attention. Aller à Ibiza, pas de problème, mais dans ces cas-là, il faut réduire le nombre de personnes qui viennent sur place. C’est difficilement acceptable. Je me mets à la place de l’entraîneur et du club. Tu ne peux pas donner cette image, tu as un statut bordel ! On parle de Neymar”, a indiqué le consultant sur RMC.