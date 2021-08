Auprès de « l’Equipe », le joueur qui évolue à l’US Orléans a rencontré le Paris Saint-Germain durant les matchs de préparation et trouve que l’ancien de l’Inter Milan a déjà montré de belles choses. « Le problème d’affronter un joueur capable d’armer des deux pieds, c’est qu’il peut t’attaquer de partout. Je savais qu’il était, en plus, très fort athlétiquement et rapide. Il pose de nombreux soucis. » Voilà qui devrait faire plaisir au Lion de l’Atlas qui va découvrir la Ligue 1 dès ce week-end avec un déplacement au stade de l’Aube face à Troyes.