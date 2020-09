Quasiment systématiquement annoncé sur le départ après les défaites de Paris, Thomas Tuchel, entraîneur de l’équipe, s’est exprimé en conférence de presse sur ces rumeurs.

“Si on perd une finale, je dois sortir et c’était pareil contre Dortmund, c’est toujours comme ça, ce ne sont pas des nouvelles. C’est vous qui écrivez ça et pas nous. Je ne lis rien dessus et pour cela je suis calme, c’est mieux,” a-t-il déclaré. Un départ ne semble donc pas d’actualité.