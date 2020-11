Paris est en crise, les résultats ne sont pas catastrophiques, mais l’ambiance au sein de l’effectif n’est pas au top. Les relations sont tendues entre les joueurs et leur entraîneur Thomas Tuchel.

Selon Ludovic Obraniak, consultant pour L’Equipe, le plus gros problème du PSG depuis le début de saison c’est bien l’entraîneur Thomas Tuchel. « La manière n’y est plus depuis un certain temps. Je vois une équipe qui joue avec des idées, qui a un schéma avec des joueurs qui sont censés l’animer et en face, je vois une équipe qui ne sait rien. C’était une parodie. Le nombre de fois où les joueurs sont venus de demander à Thomas Tuchel, alors qu’ils venaient de passer la mi-temps… Il a fallu rappeler les trois milieux de terrain, Neymar est revenu, il est passé avec Danilo derrière. Je comprends que les joueurs soient perdus. Kean n’est pas rentré pour garder le ballon. Verratti est rentré 7 minutes et a mis une agressivité pas mise par les autres dans le match », a indiqué le consultant de L’Equipe.