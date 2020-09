Non titularisé lors des grandes échéances en Ligue des champions, le cas Mauro Icardi intrigue les observateurs. Présent en conférence de presse de samedi, Thomas Tuchel a tenu à rassurer tout le monde.

«C’est un poste très important, on attend toujours qu’il marque. Il a une phase difficile. La seule chose qu’il peut faire, c’est de rester calme et de bien travailler. Il manque un peu de confiance, je ne peux pas lui donner avec un discours ou des exercices. Il doit juste marquer pour que ça revienne. On doit juste créer des opportunités pour lui. Je suis confiant pour lui, c’est nécessaire. Pour Sarabia, c’est la même chose pour qu’il ne perde pas la joie et la confiance» a confié le coach du PSG avant de se rendre à Reims dimanche.