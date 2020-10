Facile vainqueur du SCO d’Angers hier soir 6 buts à 1, le PSG a retrouvé des couleurs dans ce championnat. Après le match, Leonardo est passé devant les médias afin de régler ses histoires avec Thomas Tuchel.

Le Brésilien était très remonté après la rencontre suite aux déclarations de son entraîneur jeudi soir. Ce dernier avait expliqué qu’il était inquiet de voir le club de la capitale si peu actif sur le mercato. Une déclaration qui a fait réagir Leonardo, le directeur sportif.

“On n’a pas aimé la déclaration. Le club n’a pas aimé, moi je n’ai pas aimé. Je pense que l’on vit tous des situations très graves. Ne pas comprendre cette situation, on n’a pas apprécié. On va voir comment on fait en interne. C’est très clair. Si quelqu’un au club n’est pas content, c’est facile, on parle et il n’y a aucun souci. S’il décide de rester, il doit respecter soit la politique sportive, soit les règles en interne soit la période connue par le club qui est un moment très délicat.”