Poussé dehors par le Paris Saint-Germain, Mauro Icardi ne trouve pas de point de chute. Toutes les opportunités se ferment une à une et son avenir de plus en plus incertain. Plus personne ne veut de lui…

A 29 ans, la situation est délicate pour Mauro Icardi. Au Paris Saint-Germain, le buteur argentin est barré par la concurrence et son importance ne cesse de s’amoindrir. Depuis e début de la saison, il n’a disputé que 25 petites rencontres toutes compétitions confondues dont 46 minutes en Ligue des Champions. A Paris, il n’est plus qu’un figurant et la sortie lui est gentiment indiqué. Un départ semble être son seul échappatoire pourtant… les portes ne cessent de se refermer sur lui.

Sur le départ, Mauro Icardi cherche désespérément une porte de sortie. L’Argentin privilégie l’Italie mais la Serie A veut-elle de lui ? Courtisé par la Juventus Turin pendant de longues semaines, le lien a fini par se briser avec le recrutement de Dusan Vlahovic. Même situation à la Roma alors que l’arrivée de Tammy Abraham a éteint toutes convoitises. Seul le Milan pourrait être intéressé par un nouvel attaquant mais pas avant que des départs se confirment ce qui ne semble pas être la priorité côté lombard satisfait des apports de Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud et Ante Rebic. La place manque pour Mauro Icardi. À ce jour, son avenir est un livre blanc, tout est encore à écrire.