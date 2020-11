Tanguy Kouassi a évolué sous les ordres de Thiago Motta quand il était encore entraîneur des U19 du PSG. L’ancien joueur du club de la capitale ne comprend ce départ pour le Bayern Munich.

« C’était un très bon joueur. C’était un très bon joueur. On a raté quelque chose. Mais on est arrivé dans une situation où le joueur veut partir. Qu’est-ce que l’on peut faire? Il faut le remercier pour ce qu’il a fait au club et lui souhaiter bonne chance pour les années à venir. Il faut essayer de ne pas commettre cette erreur avec les autres joueurs qui arriveront. À Paris, cela arrive avec beaucoup, beaucoup de joueurs », a indiqué l’ancien du PSG dans un entretien accordé à RMC.