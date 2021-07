Journaliste « l’Equipe », David Aiello donne son avis sur le dossier Theo Hernandez et trouve que le Paris Saint-Germain doit sauter sur l’occasion et même casser sa tirelire.

Annoncé depuis plusieurs jours dans le viseur du club de la capitale, il pense que ce serait un très bon choix et la recrue idéale pour venir concurrencer Juan Bernat au poste de latéral gauche. « Il faut y aller car déjà c’est l’un des meilleurs latéraux gauche actuellement. On sait qu’actuellement, les latéraux sont des postes très compliqués à dénicher. En plus, il y a un joueur qui est Français, qui a 23 ans et qui est performant à ce poste. Il peut s’inscrire parfaitement dans le schéma de jeu de Mauricio Pochettino. Il pourrait être le pendant de Hakimi dans le couloir gauche. » Déclare-t-il.

Avant de poursuivre et marteler ce choix : « Alors bien sûr, il y a Bernat mais il n’y a pas de garantie en raison de sa blessure au genou. Je ne vois pas pour quelles raisons Théo Hernandez ne serait pas une bonne idée. Bernat a 28 ans et Théo Hernandez en a 23. Quand tu prends un joueur comme ça, bien sûr qu’il y a une notion de pari sur l’avenir. Sur l’aspect défensif de nos jours, les latéraux sont avant tout des pistons qui font des allers-retours. On met davantage en valeur leurs qualités offensives. » Voir maintenant si le PSG est capable d’attirer celui qui évolue au Milan AC.