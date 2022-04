Plus que jamais annoncé sur le départ, Angel di Maria aurait proposé ses services à l’Atletico et à Barcelone. El Fideo, qui termine son contrat avec le PSG en juin, n’a pas reçu d’offre concrète pour le renouveler. Le joueur argentin souhaiterait retourner en Espagne, et Simeone lui ouvre les portes de l’équipe rouge et blanche.

C’est ce que révèle en exclusivité Eduardo Inda sur El Chiringuito de Jugones : « Di María se laisse désirer. Il termine son contrat avec le PSG le 30 juin et, par le biais d’intermédiaires, il se laisse désirer par le Barça et l’Atlético. Avec le Barça, il n’a pas d’options et avec l’Atleti, il pourrait en avoir ». Auteur de performances médiocres tout au long de cette saison, l’aventure de Di Maria au PSG, arrivé en août 2015, semble être arrivée à son terme. El Fideo est un joueur important pour Pochettino, mais le départ attendu de l’entraîneur argentin ont laissé le renouvellement de Di Maria dans l’air.

Ce n’est pas la première fois que le joueur argentin se propose au FC Barcelone, un club avec lequel il a flirté à plusieurs reprises, soutenu par Messi lui-même, un ami personnel de Di María qui a toujours voulu l’avoir à ses côtés dans l’équipe blaugrana. Cependant, le PSG était fermé à son départ, qui était plus proche que jamais l’été dernier.