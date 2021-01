Pour Daniel Riolo, le Sud-Coréen rentrerait parfaitement dans le système de jeu favori de Mauricio Pochettino.

Alors qu’il dispute son premier match sur le banc du Paris Saint-Germain ce soir (21h) face à l’AS Saint-Étienne, Mauricio Pochettino est déjà au centre des débats. Le chroniqueur de RMC, Daniel Riolo, présent à l’antenne ce mercredi, émet notamment quelques doutes sur la façon d’entraîner de l’Argentin. Il estime même que l’ancien coach des Spurs de Tottenham pourrait totalement remanier son effectif pour mieux coller à son système de jeu.

« Pochettino ne jouera pas avec un bloc bas et des transitions rapides. Comment il va faire Verratti pour courir autant que Pochettino le veut ? Di Maria peut devenir un joueur de Pochettino. Son plutôt que Mbappé au PSG ? Je signe les yeux fermés. Je parle dans le style de jeu. Les individualités irremplaçables sont très rares dans le foot, à part Messi et Cristiano Ronaldo. Le collectif, c’est plus important. Au Bayern, à Liverpool, c’est le cas. Si certains mecs ne sont pas prêts à rentrer dans le système que le football moderne réclame, avec énormément de courses, ils vont prendre la porte. En Ligue des Champions, ce qui compte, c’est la masse athlétique, ce que tu fais avec et sans le ballon. Il y a des joueurs dans cette équipe du PSG qui ne sont pas prêts à faire les efforts. Pour mettre sa tactique au point, Pochettino veut des joueurs bien précis. »