Sergio Ramos, 35 ans, ne sera plus un joueur du Real Madrid. Annonce avec insistance dans le viseur du Paris saint-Germain. L’ancien du club Eric Rabesandratana pense qu’il mettrait un champion du monde sur le banc.

Après seize ans, le défenseur central, Sergio Ramos quitte le Real Madrid. Ce dernier n’a pas trouvé un accord avec le club pour prolonger son contrat. Le Paris Saint-Germain s’intéresse au joueur mais accepterait de négociait à une condition qu’il accepte une réduction de salaire. De son côté, Sergio Ramos se verrait bien vivre dans la capitale Française. Sur les ondes de France Bleu Paris, l’ancien du club, Eric Rabesandratana estime que la place dans de titulaire de Presnel Kimpembe serait remis en cause : « Moi, Sergio Ramos, je le signe direct ! C’est une évidence. Comment peut-on se poser la question par rapport à un mec comme ça ? Après, pourquoi ça poserait des problèmes à Kimpembe ? Il doit encore progresser. Il est en équipe de France et tout ce qu’on veut, mais ça ne l’empêche pas d’avoir des absences, des trucs qui ne devraient pas arriver. Donc, non, ce n’est pas un souci. Le problème de Kimpembe est dans sa formation en fait. C’est-à-dire qu’au départ il lui manque des choses : tactiquement il est en retard dans la couverture des latéraux, ça lui arrive très souvent. Ça, ce sont des choses qu’il peut apprendre avec un mec d’expérience comme Ramos qui, lui, va être le chef de la défense. Ramos-Marquinhos ça peut vraiment être bien. »