Sergio Ramos a disputé son tout premier match avec le Paris Saint-Germain dimanche dernier face à l’AS Saint-Etienne. Forfait face à Nice mercredi dernier, il est également absent pour le duel face au RC Lens demain soir.

Laissé au repos mercredi pour la rencontre de Ligue 1, Sergio Ramos ne sera pas non plus disponible pour le duel face aux Racing club de Lens ce week-end. Ce vendredi, le PSG a expliqué que son défenseur central n’était pas en mesure de postuler après une petite fatigue musculaire. « Il reprendra l’entraînement avec le groupe dimanche », précise le PSG. L’équipe sera également privée de Neymar, Julian Draxler et Ander Herrera pour cette rencontre dans le nord.