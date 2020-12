Pour défier le LOSC ce week-end, Thomas Tuchel devra certainement composer sans Neymar.

Alors que le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du leader, Lille, ce dimanche à 21h, Thomas Tuchel va devoir composer avec de nombreux absents. Victime d’une fracture à l’orteil, Presnel Kimpembe ne devrait pas être présent ce week-end pour le choc de la 16e journée de Ligue 1. Convalescent depuis son entorse à la cheville contre l’Olympique Lyonnais, Neymar pourrait également louper la rencontre. Encore trop juste, le Brésilien ne s’est pas entraîné avec le groupe ce vendredi, comme les 5 autres blessés : Icardi, Diallo, Danilo, Sarabia et Bernat. De nouveaux tests seront effectués demain et Thomas Tuchel prendra une décision quant à la présence ou non de Neymar dans l’effectif.

Quoi qu’il en soit, le technicien allemand devrait reconduire son 3-5-2 (ou 5-3-2), qui a permis aux Parisiens de s’imposer 2-0 contre Lorient mercredi dernier. Il pourra également compter sur le retour de son capitaine Marquinhos, qui a repris l’entraînement collectif aujourd’hui.

La composition probable du PSG :

Rico – Florenzi, Kehrer, Marquinhos, Kurzawa, Bakker – Herrera, Gueye, Rafinha – Mbappé, Kean