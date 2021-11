Déçu par l’attitude de Mauricio Pochettino, Jérôme Rothen a lâché ses quatre vérités au micro de RMC.

Depuis le licenciement d’Ole Gunnar Solskjaer ce week-end, plusieurs noms circulent pour prendre les commandes de Manchester United. Tout en haut de la liste, on retrouve notamment Mauricio Pochettino, qui pourrait quitter le Paris Saint-Germain en cours de saison pour faire son grand retour en Premier League. De quoi agacer le chroniqueur de RMC Jérôme Rothen, qui a poussé un énorme coup de gueule ce lundi contre l’entraîneur argentin.

« Il n’est pas fermé, il rêve de Premier League ? À ce que je sache tu es au Paris Saint-Germain, un des clubs les plus riches en Europe et peut-être un des mieux placés pour gagner la Ligue des champions. Donc qu’est-ce que tu vas aller voir ailleurs ? […] Plusieurs choses me choquent chez Pochettino depuis quelques temps. Cet été il y a eu le retour à Tottenham, avant il y avait la possibilité du Real Madrid avant l’arrivée d’Ancelotti. Il n’a jamais démenti. OK, tu n’es pas obligé de démentir toutes les rumeurs mais quand c’est insistant, tu peux le faire. Il dit toujours que son rêve, c’est la Premier League. […] En fait, il y a toujours des problèmes avec Mauricio Pochettino. Il s’adapte, OK, il y a les résultats. Mais écoute, si t’est pas heureux, eh bien laisse la place. »