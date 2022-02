L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s’est exprimé en conférence de presse avant d’aller affronter Villarreal ce samedi à 16h15, et a donné des nouvelles de Karim Benzema avant le choc des huitièmes de finale de Ligue des Champions contre le PSG, tout en évoquant Neymar.

« Avec Benzema, nous avons de bonnes sensations, et il a de bonnes sensations. Nous verrons s’il s’entraîne dimanche ou lundi avec l’équipe, et ce sera décidé à ce moment-là « , a déclaré Ancelotti à propos du Français, bien qu’il n’ai pas envie de prendre de risques. « Le plus important est la santé du joueur et qu’il n’y ait pas de risque. S’il y a un risque, nous ne le prendrons pas. Nous devons bien évaluer, mais s’il joue mardi, c’est parce qu’il n’y a pas de risque ».

Dans le même temps, Ancelotti a commenté qu’il espère qu’en plus du Français, Neymar, qui est également sous coton, sera sur le terrain. « Pour nous, le match le plus important est demain, nous voulons continuer à prendre des points car c’est un championnat très compétitif. Après cela, nous avons du temps, et j’espère que Neymar et Benzema et tous les meilleurs joueurs pourront être sur le terrain pour avoir le match le plus divertissant possible », a-t-il ajouté. Concernant Ferland Mendy : « Il va plutôt bien. Il ne sera pas prêt pour demain, mais il sera prêt pour mardi ».