Alors que le numéro 10 parisien a fait son retour au Camp des Loges pour des entrainements individuels avec un préparateur physique, Neymar n’apparaît pas dans le groupe du PSG pour affronter Lille ce dimanche et pourrait être incertain pour le Réal Madrid.

Selon la journaliste brésilienne Isabela Pagliari, la blessure de Neymar pourrait prendre plus de temps que prévu à se rétablir. De passage sur les ondes d’Europe 1 ce matin, la journaliste déclaré «Neymar aurait ressenti quelque chose », avant de donner plus de détails. « Le PSG ne souhaite pas prendre de risque avec son joueur, ni son staff personnel. La blessure de Neymar était plus grave que celle que l’on pensait. Il faut maintenant attendre 48 heures pour savoir quand il pourra reprendre l’entraînement collectif. On peut s’attendre qu’il joue quelques minutes face à Rennes, car il a besoin de temps de jeu, mais si cela n’est pas le cas il pourra au moins être disponible sans condition physique face au Real Madrid. C’est tout de même mieux de l’avoir que pas du tout ». Une déclaration qui corrobore avec le communiqué du PSG de la veille, qui indiquait un complément thérapeutique pour le joueur brésilien qui l’oblige à rester au centre d’entraînement afin de poursuivre sa rééducation avant de retrouver les séances avec l’ensemble du groupe.