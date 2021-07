Raymond Domenech livre son analyse sur le mercato du Paris Saint-Germain et surtout la future arrivée de Sergio Ramos. Il pense que c’est une bonne nouvelle pour Presnel Kimpembe qui va devoir se battre pour sa place de titulaire.

« Un impact sur Kimpembe ? C’est de la concurrence. On dit toujours que dans les grands clubs européens, à tous les postes, il y a deux internationaux et pourquoi on ne voudrait pas qu’à Paris, il y ait des internationaux qui soient dans la tribune. À Manchester, il y en a un wagon, à Chelsea aussi. Pourquoi nous, on fait un problème en disant que cela va fragiliser Kimpembe. C’est à lui de se bouger et de montrer qu’il est indispensable, » a prévenu Domenech sur l’Équipe. Outre la concurrence, le défenseur central espagnol qui devrait arriver dans les prochains jours pourra également conseiller le jeune français et lui donner de nombreux conseils.