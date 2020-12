Thomas Tuchel est très critiqué depuis le début de saison. Pourtant, l’entraîneur du PSG compte encore des soutiens même chez les journalistes sportifs. A l’image de Nabil Djellit qui estime que le technicien est un génie incompris.

« C’est un très bon entraîneur. C’est un accompagnateur. J’ai un sentiment de frustration. Le PSG, c’est parfois une épicerie, tout le monde rentrer et tout le monde sort. Il est tombé dans le piège des autres entraîneurs. On l’a pris aussi par rapport à un développement du football, c’est-à-dire par rapport à des idées. On verra en fin de saison, il est quand même arrivé en finale de la Ligue des champions. Sois tu prends un papa, quelqu’un qui a une stature, un CV, une expérience et peut-être des idées de jeu…. je ne reproche pas d’avoir essayé d’amener un entraîneur avec des idées de football. Ils ont fait le choix d’un projet de jeu », a indiqué le consultant de L’Equipe.