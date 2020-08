Alors qu’il s’apprête à vivre la première finale de Ligue des Champions de sa carrière dimanche soir face au Bayern Munich, le milieu de terrain parisien Marco Verratti s’est confié dans les colonnes de L’Equipe.

Touché au mollet droit il y a plusieurs semaines, Marco Verratti a brièvement retrouvé les terrains mardi face au RB Leipzig, mais il devrait bien être titulaire ce dimanche. Il en a en tout cas les capacité physique, comme il l’explique dans l’interview accordée à L’Equipe. « Ça va mieux, j’ai commencé doucement avec l’équipe. Ce fut une blessure un peu dure à digérer. Mais j’ai recommencé avec le groupe (dimanche dernier). Je fais tout pour être sur la feuille de match et arriver dans la meilleure forme possible. Je ferai tout pour être dans les vingt-trois. »

Il en a également profité pour revenir sur la qualification de son club et pour donner son avis sur le niveau, souvent critiqué, de la Ligue 1. « C’est une sensation incroyable. Ça fait huit ans que je suis ici, en effet. Ce fut parfois dur, avant. Cette année, on a eu un parcours fabuleux. Il nous reste 90 minutes, importantes dans notre histoire de footballeur et dans celle du club. Mais en face, il y aura une équipe qui a la même envie de gagner. Bien sûr. On a vécu des moments difficiles, nous comme les supporters, mais ça fait partie d’un processus. La C1, une seule équipe la gagne et chaque année, il y en a cinq ou six qui peuvent y prétendre. C’est très dur d’y arriver. C’est joli d’être en finale mais il reste 90 minutes. On ne veut pas s’arrêter là. Avant tout, il faut bien la préparer et ensuite on essaiera de jouer de notre mieux. »

« La Ligue 1 est peut-être moins tactique que la Serie A mais nous qui jouons ici, on sait combien il est dur de la remporter. C’est un Championnat dur, surtout physiquement. Lyon a mérité sa place dans le dernier carré et c’est une bonne chose pour la Ligue 1. Dorénavant, j’espère qu’on respectera plus ce Championnat. »