Entraineur en chef du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino est revenu sur l’élimination de son équipe aux tirs aux buts face à l’OGC Nice en huitième de finale de la Coupe de France ce lundi soir.

En conférence de presse d’après match, le technicien argentin s’est montré plutôt élogieux envers ses joueurs et il trouve que l’élimination n’est pas vraiment juste. « Sur le match, je pense que nous avons été meilleurs que Nice, et que nous méritions de gagner. Mais il nous a manqué de quoi nous créer des occasions et marquer. Nous n’avons pas créé suffisamment pour marquer et gagner le match avant les tirs au but. Après, c’est une question de loterie, comme pour chaque équipe, cela peut arriver. Contre Montpellier (2-2, 6 à 5 aux T.A.B. en mai 2021 en demi-finale de Coupe de France), nous l’avions emporté, » explique l’Argentin.