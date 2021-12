Le gardien international Costa Ricien est revenu sur ces premiers mois et il trouve que l’équipe est en progrès même si cela ne se voit pas toujours au niveau du jeu proposé. « Je pense qu’il faut que l’on continue sur notre lancée. On sait ce que l’on doit faire : Il faut se pousser les uns les autres, travailler, essayer de s’améliorer et gagner les compétitions dans lesquelles nous sommes engagés. Je pense que l’on a la qualité pour réaliser de grandes choses, maintenant il faut mettre tout cela au service de l’équipe et se battre même si ça ne sera pas facile. On sait que nous ne sommes pas les seuls avoir ces ambitions donc il faudra donner le meilleur. » A confié l’ancien du Real Madrid sur le site officiel du club.