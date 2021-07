Présent dans « l’After foot » sur « RMC », Jonatan MacHardy s’est confié sur la carrière de Kylian Mbappé et lui adresse un conseil concernant son avenir.

« Cette volonté absolue de vouloir aller au Real… Je ne sais pas, je ne l’ai jamais entendue de sa propre bouche mais ce sont des bruits qui nous reviennent souvent. Moi je me dis qu’aller en Espagne quand tu as les qualités de Mbappé… Va en Angleterre.Tu as tout pour briller de mille feux en Angleterre. Dans un club comme Liverpool, avec une transition ultra rapide où il pourra faire parler sa première touche de balle et ses démarrages qui n’ont pas d’égal dans le monde, il deviendrait une légende vivante en Premier League. » Qui sait, l’Angleterre fait peut-être partie de son plan de carrière.